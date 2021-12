Für die Vorhaben erhalte die Stiftung Luthergedenkstätten Sachsen-Anhalt in den Jahren 2022 bis 2025 sechs Millionen Euro vom Land, wie die Staatskanzlei und das Kulturministerium am Freitag in Magdeburg mitteilten. Die Bundesregierung steuere 6,3 Millionen Euro bei, die Stiftung Eigenmittel in Höhe von 600.000 Euro. Zuletzt war das Lutherhaus 2001 und 2002 umfassend erneuert worden. Jährlich besuchen es rund 80.000 Menschen.