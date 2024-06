60.000 Gäste bei Luthers Hochzeit in Wittenberg erwartet

Erste Bilanz Veranstalter rechnen mit 60.000 Menschen bei "Luthers Hochzeit"

Hauptinhalt

16. Juni 2024, 15:10 Uhr

In diesem Jahr werden zur traditionellen "Luthers Hochzeit" in Wittenberg etwa 60.000 Menschen erwartet. Das sind ähnlich viele wie im Vorjahr. Am 13. Juni 1525 hatte der Reformator Katharina von Bora geheiratet. Das Fest erinnert daran. Gefeiert wird mit viel Musik und lokaler Gastronomie, Handwerk und Vereinen – an Originalschauplätzen.