Die Lutherstadt Wittenberg hat am Wochenende "Luthers Hochzeit" gefeiert. Die Stadt hatte mit 60.000 Besuchern gerechnet. Ganz so viele wurden es nicht, wie die Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH am Montag mitteilte. Demnach kamen 55.000 Besucher in die Stadt, etwas weniger als 2023. Offenbar kamen vor allem am Freitag und Sonntag weniger Gäste: Den Angaben nach war der Fest-Samstag besser besucht als im vergangenen Jahr.