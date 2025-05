Ein junger Mann treibt seit etlichen Monaten in Zschornewitz bei Gräfenhainichen sein Unwesen. Reich an Beschimpfungsvokabular und arm an Kleidung zieht der 23-Jährige über die Anwohner her, belästigt auch Familien mit Kindern. Eine Tageszeitung schrieb vom "Nackten von nebenan", im Boulevard-Fernsehen war zu hören, dass der Exhibitionist einen ganzen Ort tyrannisieren würde.