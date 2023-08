So geht der 32. MDR-Musiksommer mit rund 50 Konzerten von großartigen Künstlerinnen und Künstlern in vielseitigen Spielstätten zu Ende. Das krönende Abschlusskonzert mit dem MDR-Rundfunkchor unter der Leitung von Philipp Ahmann findet am 26. August in der Schlosskirche von Wittenberg statt. Bildrechte: MDR / Marco Prosch