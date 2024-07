Das Melt-Festival in Gräfenhainichen startet am 11. Juli – zum insgesamt 27. Mal. Bekannt ist es neben der postindustriellen Kulisse am See für ein breites musikalisches Spektrum, das von elektronischer Musik bis Rock reicht. Zu den bekannten Namen zählen in diesem Jahr die beiden britischen Singer-Songwriter James Blake und Romy, die mit Elektroklängen aufwarten. Erwartet werden auch die poppige Girl-Band Sugababes und der deutsche DJ Koze mit tanzbaren Beats. Bis Samstagnacht werden insgesamt mehr als 120 Künstler und Bands aus aller Welt nach Sachsen-Anhalt.