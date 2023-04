Die 22- bis 38-jährigen Angeklagten sollen im August 2022 eine 67 Jahre alte Frau in ihrem Haus in Annaburg in Sachsen-Anhalt überfallen, ausgeraubt und getötet haben. Wenig später sollen drei Angeklagte in Berlin-Reinickendorf einen 83 Jahre alten Mann in seiner Wohnung überfallen haben. Er soll entweder während des Überfalls oder an den Folgen gestorben sein. In beiden Fällen lautet die Anklage auf Raubmord.