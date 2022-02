Rheinland-Pfalz: Bei der Ausbildung von Schutzhunden wurden in der Vergangenheit in bestimmten Situationen sogenannte Korrekturhalsbänder eingesetzt. Sie kommen in Rheinland-Pfalz bereits länger nicht mehr zum Einsatz. Unsicherheit besteht hinsichtlich der Formulierung "andere für die Hunde schmerzhafte Mittel". Aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz ist es ratsam, Lösungen zu entwickeln, welche eine rechtskonforme Ausbildung, Erziehung und Training der Schutzhunde ermöglichen.



Niedersachsen: Niedersachsen will mit einer Bundesratsinitiative eine Ausnahmeregelung von der neuen Tierschutz-Hundeverordnung für Diensthunde erreichen. Die Polizei sieht ihre Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Dieser Vorstoß wird von der Deutschen Polizeigewerkschaft Niedersachsen unterstützt. Sollten bestimmte Hilfsmittel verboten bleiben, komme die Polizei in einigen Bundesländern an die Grenzen der Handlungsfähigkeit des Diensthundewesens, hieß es von der Gewerkschaft.



Berlin: Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) fordert, dass die neue bundesweite Tierschutz-Hundeverordnung in Bezug auf die Ausbildung und das Training von Polizeihunden überarbeitet wird. Sie betonte, dass die neue Verordnung keine Auslegungssache sein dürfe. In einer Mitteilung des Senats heißt es, dass derzeit geprüft werde, wie die Ausbildung der Schutzhunde im Rahmen der geltenden Rechtslage gestaltet werden könne. Außerdem wolle der Senat "Übergangsregelungen erlassen". Laut Spranger sind die Schutzhunde für die Berliner Polizei "unverzichtbar" für die tägliche Arbeit "und damit zum Schutz der Bevölkerung" unerlässlich. Sie fordere deshalb Klarheit darüber, wie die Ausbildung der Hunde auch in Zukunft möglich sei.