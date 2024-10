Landkreis Wittenberg Brezelbäcker Ditsch investiert 30 Millionen Euro in Oranienbaum

Hauptinhalt

23. Oktober 2024, 07:43 Uhr

An schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft hat es zuletzt nicht gemangelt. Das Dessauer Elektromotorenwerk meldete Insolvenz an, der Autozulieferer Magna schließt Ende Oktober sein Werk in Roitzsch. In diesem Umfeld überrascht die Groß-Investition in Oranienbaum im Landkreis Wittenberg. In der Brezelbäckerei Ditsch werden 30 Millionen Euro investiert.