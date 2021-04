Oranienbaum-Wörlitz Neues Waldstück soll Bienen helfen

Der Bienenwald ist ein Pilotprojekt. Daher wollte es sich Sachsen-Anhalts Umweltministern Claudia Dalbert nicht nehmen lassen, bei der Einweihung noch ein besonderes Gehölz in die Erde zu bringen. "Es ist ein Bienenbaum, der erst im Spätsommer blüht und den Bienen auch dann noch Nahrung bietet", erklärt Dalbert und tritt die Erde vorsichtig fest. Damit ist der Bienenwald komplett. Das Land unterstützte das Projekt im Kreis Wittenberg von Anfang an. Eine sechsstellige Summe wurde investiert. Es geht voran mit dem Bienenschutz in Sachsen-Anhalt. Die Zahl der Blühstreifen hat sich nach Angaben des Umweltministeriums in den vergangenen fünf Jahren vervierfacht. Der Bienenwald in Oranienbaum-Wörlitz ist erst der dritte in ganz Deutschland. "Wir hoffen, dass die Idee Schule macht", sagt Dalbert.