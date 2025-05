Im Jahr 2010 hieß der Papst noch Benedikt und bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika sorgten die Vuvuzelas für ohrenbetäubenden Lärm. Damals kaufte die Stadt Oranienbaum-Wörlitz im Landkreis Wittenberg für 80.000 Euro eine Ruine am Marktplatz. Dabei handelte es sich um eine besondere Immobilie: das "Goldene Horn". Ein völlig maroder Bau, der einst als Gasthof genutzt wurde und unter Denkmalschutz steht.

Somit wurde am "Goldenen Horn" weiter gewerkelt, aber von einer Großbaustelle konnte nie die Rede sein. Bissige Kommentare gab es deshalb zu hören, muss Bürgermeister Strömer zugeben: "Klar ist, wenn man länger als fünf Jahre baut, fragen die Leute: Was ist da los? Ich habe es immer versucht zu erklären. Aber es stimmt schon, für solch ein Finanzierungsmodell würde ich mich heute nicht mehr entscheiden."

Während der Bauzeit am neuen Rathaus harren die 25 Mitarbeiter in dem alten Gebäude aus, das längst an einen Drehort für die DDR-Komödie "Good Bye, Lenin!" erinnert: Linoleum-Fußböden, enge Gänge, das WC auf der halben Treppe. Besucher konnten mit anhören, was in den Räumen nebenan gesprochen wurde.