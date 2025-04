Sachsen-Anhalt, Land der Pendler: Hier berichten einige von ihnen

Manchmal geht es aber auch in die Gegenrichtung, weiß Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos). Aktuell gibt es 8.000 sogenannte Einpendler, die von auswärts kommen und im Landkreis Wittenberg arbeiten. Sie rücken vornehmlich aus Nachbarregionen wie Dessau-Roßlau, Anhalt-Bitterfeld, Nordsachsen und Leipzig an.

Zugehör weiß, wovon er spricht. Die neue Chefin der städtischen Marketinggesellschaft pendelt mehrmals pro Woche zwischen der Bundeshauptstadt und der Lutherstadt. Aus dem Süden reist dagegen Caecilia-Désirée Hein an. Die promovierte Philologin leitet die reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek in Wittenberg und nutzt die täglichen Zugfahrten von ihrem Wohnort Halle zu ihrem Arbeitsort Wittenberg vor allem zum Lesen.

Die Wissenschaftlerin, die zuvor in München, Berlin und Halle gearbeitet hat, bekennt, sich in einer Findungsphase zu befinden. Sie habe in Halle eine schöne Wohnung gefunden, die sie ungern aufgeben wolle. "In keinem Fall wollte ich die Wohnung aufgeben, bevor die Probezeit vorbei ist. Jetzt ist sie schon eine Weile vorbei und das eröffnet die Chance, nach etwas Neuem zu suchen." Solange aber pendelt sie weiter.