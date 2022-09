Baynoir heißt die Farbe, ein dunkles, beeriges Lila, das in Patrick Thomallas eigener Garderobe öfter auftaucht. "Ich habe tatsächlich Reitstiefel in der Farbe, und generell kleide ich mich sehr gerne in Bordeaux und Oliv. Deswegen gab es auch eine olivfarbene Kollektion."

Überhaupt, so Patrick Thomalla, würden ihm die verrückten Ideen nie ausgehen: "Deshalb steht auf einer der Satteldecken auch ein Zitat von Nelson Mandela. "A winner is a dreamer, who never gives up" – Ein Gewinner ist ein Träumer, der nie aufgeben hat." Was Patrick Thomalla als nächstes ausheckt? Man darf gespannt sein.