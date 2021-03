In die Erdbeerplantage in einem Wald zwischen Nudersdorf und Braunsdorf sollen fünf Millionen Euro investiert werden. Die Firma Wittenberg Gemüse plant, Erdbeeren auf einer Fläche anzubauen, die in etwa so groß ist wie 28 Fußballfelder. Eine Bürgerinitiative macht dagegen mobil. Sprecher Michael Proske sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es werde ein riesiges Waldgebiet für Folientunnel zerschnitten. Außerdem sei zu befürchten, dass die Erdbeerplantage immer größer werde. Erdbeeren bräuchten außerdem viel Wasser.