Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei im Landkreis Wittenberg am Samstag ausgerückt. Nach Angaben des Reviers in Jessen hatte eine 41-jährige Frau die Beamten am Nachmittag alarmiert. Ihr Auto sei nicht richtig angesprungen und die Motorkontrolle habe geleuchtet.