In Lutherstadt Wittenberg hat die Polizei möglicherweise eine Serie von Kita-Einbrüchen aufgeklärt. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, konnten Beamte am Sonntagabend einen 34-Jährigen auf frischer Tat stellen. Der Mann wollte gerade in der Kita einen Schrank mit Lebensmitteln öffnen, als ihn die Polizisten schnappten. Er war zuvor über ein Fenster in die Kindereinrichtung in der Wittenberger Elstervorstadt eingestiegen.