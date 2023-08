In der Ortschaft Pratau in Wittenberg ist eine Zeitkapsel unter einer alten Schule gefunden worden. Das versiegelte Plastikrohr wurde im Jahr 1978 bei der Grundsteinlegung der Schule vergraben.

Auf der Pergamentrolle sind Geschichten dokumentiert, die die Schule in Pratau zu DDR-Zeiten Ende 1978 bewegt haben. Darauf steht zum Beispiel, dass die Schüler der polytechnischen Schule 4.000 Mark für ein Klassenzimmer in Vietnam gesammelt haben oder dass der pädagogische Kongress im Palast der Republik in Berlin stattgefunden hat.

Einige Gegenstände in der Zeitkapsel wurden in der Zeit unter der Erde in Mitleidenschaft gezogen, berichtet die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. In das Kanalrohr, das zur Versiegelung der Gegenstände verklebt wurde, sei Wasser eingedrungen. Deshalb müssten nun restauratorische Maßnahmen ergriffen werden, um den Inhalt nicht weiter zu beschädigen und haltbar zu machen.