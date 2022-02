Landkreis Wittenberg Frau auf Friedhof angezündet: Mann muss in psychiatrische Einrichtung

Der Fall hatte im Sommer 2021 für Aufregung gesorgt: In Pretzsch im Landkreis Wittenberg übergoss ein junger Mann eine Frau auf einem Friedhof mit einer Flüssigkeit – und zündete sie an. Das Opfer kam mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus. Der Mann gilt als schuldunfähig. Er soll jetzt dauerhaft in eine psychiatrische Einrichtung.