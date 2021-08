Auf Ferropolis-Gelände Hunderte Bauarbeiter protestieren für mehr Lohn

Hunderte Bau-Beschäftigte aus ganz Ostdeutschland haben am Sonnabend in der Baggerstadt Ferropolis in Sachsen-Anhalt für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Auf dem Areal bei Gräfenhainichen waren nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT rund 600 Menschen zusammengekommen.

Hintergrund sind die aktuellen Tarifverhandlungen für die bundesweit etwa 890.000 Beschäftigten im Baugewerbe. Der Regionalleiter der IG BAU, Sascha Wollert, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, bislang hätten die Arbeitgeber in drei Verhandlungsrunden noch kein akzeptables Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 5,3 Prozent mehr Lohn.

Viel Zeit auf der Straße, die nicht bezahlt wird

Sascha Wollert von der IG BAU sagt, dass der Sonnabend bewusst als Protesttag ausgewählt wurde. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Es geht uns aber auch um eine Entschädigung der Wegezeiten, die die Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen auf der Straße verbringen. Diese werden bisher nicht ausreichend bezahlt", so Wollert. Statistisch lasse sich belegen, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen zusätzlich zur Kernarbeitszeit sehr viel Zeit auf den Straßen verbringen würden. "So werden die Tage sehr sehr lang." Das wird laut Wollert bisher aber nicht ausreichend bezahlt.

Protest am Wochenende als besonderes Zeichen

Man habe den Sonnabend bewusst als Protesttag gewählt, da man sich in den Tarifverhandlungen in der Friedenspflicht befände und nicht die Betriebsabläufe gefährden wolle, so Wollert. Es sei aber ein Zeichen an die Arbeitgeber, dass die Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen bereit dazu seien, teilweise hunderte Kilometer anzureisen um beim Protest dabei zu sein.