Prozess wegen versuchtem Totschlag in Wittenberg beginnt

Am Landgericht Dessau-Roßlau beginnt am Montag der Prozess eines 33-Jährigen aus Wittenberg, dem versuchter Totschlag in Tateinheit mit versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen wird.

Er soll im Oktober einen anderen Mann in Wittenberg mit Schlägen, unter anderem mit einer Gehhilfe, und Tritten so schwer verletzt haben, dass das Opfer auf der Intensivstation behandelt werden musste und zwischenzeitlich wegen zu hohem Blutverlustes in Lebensgefahr schwebte. Der Angeklagte, der bereits in Haft ist, soll den Tod seines Opfers billigend in Kauf genommen haben. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Bei einer Verurteilung droht eine mehrjährige Haftstrafe.