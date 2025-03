Hochkonzentriert sitzt er in seinem Rallyewagen, fest angeschnallt, mit Helm auf dem Kopf. Wenig später fliegt sein Auto mit 180 Sachen über die Schotterpisten. "Da muss man schon ganz gut zupacken am Lenkrad, damit das Heck nicht ausbricht", erzählt der junge Rennfahrer, der noch keinen Auto-Führerschein besitzt.

Mit 14 konnte Ian an einem Rallye-Einsteiger-Lehrgang teilnehmen, den die Organisatoren der ADMV-Meisterschaft und des Schotter-Cups durchgeführt haben. Nun darf er hinters Steuer. Und Ian hat Benzin im Blut. Er liebt den Rausch der Geschwindigkeit. Angst im Rennen kennt der mittelblonde Zehntklässler nicht. "Klar gibts in engen, schnellen Kurven auch Momente, wo ich denke, oh oh – aber dann ist gleich wieder die Konzentration da."