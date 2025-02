Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem schweren Raub in Kemberg im Landkreis Wittenberg geben können. Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am 5. Januar im Ortsteil Schleesen.

Demnach fiel in einem Bungalow, in dem ein 52-Jähriger und eine 44-Jährige sich an dem Abend aufhielten, mehrfach der Strom aus. Der Mann sei gegen 21 Uhr in den Garten gegangen, um nach der Ursache zu suchen. Dabei sei er von drei maskierten Männern geschlagen, getreten und mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht worden. Als die 44-Jährige ihm helfen wollte, sei auch sie mit der Waffe bedroht worden.