Nach zwei Morden in Annaburg (Landkreis Wittenberg) und Berlin sind drei Verdächtige festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaften mitteilten, konnten die drei Verdächtigen in Berlin ermittelt und festgenommen werden. Zuvor hatten Behörden dort und in Sachsen-Anhalt ermittelt.

Den Männern im Alter von 22, 23 und 37 Jahren wird vorgeworfen, im August eine 67 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Annaburg überfallen und getötet zu haben. Sie stehen außerdem im Verdacht, einen weiteren Raubmord in Berlin-Reinickendorf begangen zu haben, bei dem ein 83-jähriger Mann getötet wurde. Vier weitere Überfälle mit teils schwer Verletzten werden ihnen ebenfalls zur Last gelegt.