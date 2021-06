ICE von Leipzig nach Berlin Mutmaßliche Rechtsextreme beleidigen Zugreisende und zeigen Hitlergruß

Eine junge Frau habe die Männer am Samstag in dem Zug aufgefordert, ihren Mund-Nase-Schutz aufzusetzen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Daraufhin sollen die Männer die Frau beleidigt, mehrfach den "Hitlergruß" gezeigt und rechtsradikale Parolen geäußert haben. Als die Gruppe am Hauptbahnhof Wittenberg den Zug verließ, wurde sie von Beamten der Landespolizei befragt. Während des Aussteigens soll einer der Männer der Frau sein Geschlechtsteil gezeigt haben.