Reformationstag Tausende Besucher zu Feierlichkeiten in Wittenberg erwartet

Hauptinhalt

In Wittenberg werden am Montag Tausende Besucher erwartet. Mit Festgottesdiensten, Gesprächen und Konzerten wird an den Thesenanschlag von Martin Luther gedacht. In der Stadt sind die 95 Thesen – gelesen von Wittenbergern – zu hören.