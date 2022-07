Reformationsjubiläum 2017 Reformationsjubiläum und Landesgartenschau: Wittenbergs Pläne für den Torraum Spiritualität

Der "Torraum Spiritualität" am Bunkerberg in Wittenberg ist auch fünf Jahre nach der Weltausstellung zum Reformationsjubiläum ein besonder Ort in der Lutherstadt. Etliche der Spiegel und Glasflächen sind jedoch beschmiert, zerstört oder entfernt worden. Trotzdem plant die Stadt, den Torraum zu erhalten. Er soll Teil der Landesgartenschau 2027 werden.