Sanddorn-Sterben Jessener Landwirt blickt mit Sorge in den Norden

Ralf Donath: Sanddorn findet im Moment Weiterverbreitung auch vor allen Dingen in den südlichen Räumen am Mittelmeer. Wir finden ihn in Italien, am Schwarzen Meer, in Rumänien. Das geht jetzt auch in Österreich los, im Baltikum, Lettland, Estland. Litauen ist auch Anbaugebiet. Eines der größten Anbaugebiete ist natürlich China und vor allen Dingen Russland, Kasachstan, das sind Anbaugebiete in der Welt. Wir haben auch Anbauer in Übersee, in Kanada, in den USA. Das Kuriose ist, dass uns auch viele dieser Anbau hier schon besucht haben.