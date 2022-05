In Wittenberg und Jessen hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mehrere Wohnungen durchsucht. Dabei geht es um den Vorwurf gegen drei Syrer, mehrere Staatsangehörige nach Deutschland eingeschleust zu haben. Wie die Bundespolizei mitteilte , richten sich die Ermittlungen gegen drei 21, 28 und 42 Jahre alte Männer. Sie sollen mehrere Schleusungen komplett organisiert und teilweise auch begleitet haben.

In den vergangenen beiden Tagen hatten Beamte der Polizei in zwei Fällen eingeschleuste Ausländer auf Autobahnen in Sachsen-Anhalt aufgegriffen.