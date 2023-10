Ohne Schnee Schlittenhunde-Weltmeisterschaft in Jessen ausgetragen

30. Oktober 2023, 11:56 Uhr

Zwischen zwei und vier Kilometer waren die Strecken für die diesjährige Schlittenhunde-Weltmeisterschaft lang. Sie hat am Wochenende in Jessen in Sachsen-Anhalt stattgefunden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen mit den Hunden per Rad, auf dem Roller oder zu Fuß auf die Strecke.