Die "Judensau" in Wittenberg Das Relief zeigt eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen saugen, die Juden darstellen sollen. Eine als Rabbiner geltende Figur hebt den Schwanz des Tieres und blickt in den After. Schweine gelten im jüdischen Glauben als unrein.



Kläger Michael Düllmann ist 1978 zum Judentum konvertiert und möchte seit Jahren erreichen, dass das antijüdische Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert entfernt wird. Er sieht sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt.