Denn die Schulspeisung ist immer noch ein einträgliches Geschäft. Laut Statistischem Landesamt nahmen in Sachsen-Anhalt zum Stichtag 1. März 2023 etwa 107.000 Kinder bis 14 Jahren an der Schulspeisung teil. Das ergibt landesweit einen Schnitt von 69,2 Prozent, der interpretiert werden muss. Denn in die Statistik fließt auch die Kita-Versorgung ein, die bei fast 100 Prozent liegt. Bei Schülern der Klassen 1 bis 8 dagegen liegt die Quote nur bei dürftigen 25,8 Prozent. Somit geht landesweit gerade einmal jeder vierte Schüler in dieser Altersgruppe regelmäßig essen.