Nach 15 Jahren wird im Melanchthon-Gymnasium in Lutherstadt Wittenberg wieder unterrichtet. Obwohl die Sanierungsarbeiten schon vor Monaten abgeschlossen waren, habe die Schule nicht in Betrieb gehen können, weil eine Fluchttreppe nicht fertiggestellt gewesen sei. Das hat Landrat Christian Tylsch (CDU) im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT erläutert.

Grund für die Verzögerung seien Unstimmigkeiten zwischen dem Landkreis und der Baufirma über die Kosten. Der Fall liege inzwischen bei Gericht, so Tylsch. Um das Gebäude nun trotzdem nutzen zu können, habe man eine provisorische Fluchttreppe bauen lassen. Die Schülerinnen und Schüler, die nun in dem sanierten Gebäude lernen dürfen, sind bislang in einem anderen Gebäude in Lutherstadt Wittenberg unterrichtet worden.