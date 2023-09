Allerdings waren auch etliche westdeutsche Journalisten vor Ort, die jedoch in ihren Berichten die Aktion ebenso unerwähnt ließen wie der Ehrengast von Weizsäcker tags darauf in seiner Kirchentagsrede. Stattdessen ging er auf Distanz zu pazifistischen Bestrebungen. Denn tatsächlich fiel die Wittenberger Aktion in eine Zeit großer Debatten, auch in Westeuropa. Der Nato-Doppelbeschluss sorgte dafür, dass Hunderttausende gegen eine weitere atomare Aufrüstung demonstrierten. Der in Wittenberg so offen inszenierte Pazifismus wurde also sowohl in Ost wie West durchaus auch argwöhnisch verfolgt. Nur zwei Monate nach der Wittenberger Aktion, im November 1983, billigte der Deutsche Bundestag die Stationierung von atomaren Raketen und Marschflugkörpern auf dem Territorium der Bundesrepublik.