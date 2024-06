Bildrechte: picture alliance / dpa Themendienst | Franziska Gabbert

Schnapszahlgewinn Person aus Wittenberg hat sechs Richtige im Lotto

10. Juni 2024, 15:30 Uhr

Im Landkreis Wittenberg hatte eine Person Glück im Lotto: sechs Richtige in der Zusatzlotterie Spiel 77 für einen Gewinn von 77.777 Euro. Erst kürzlich hatte jemand in der Region einen Gewinn von etwa 250.000 Euro erspielt, forderte das Geld aber bisher nicht an.