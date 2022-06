Hochwasserschutz Schöpfwerk Seegrehna ist eingeweiht

In Seegrehna im Landkreis Wittenberg ist am Dienstag das neue Schöpfwerk eingeweiht worden. Bei Hochwasser kann nun schneller als bisher Wasser über den Deich in die Elbe gepumpt werden. Das alte Schöpfwerk war durch die Hochwasser von 2002 und 2013 stark beschädigt.