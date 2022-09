Die Stickstoffwerke Piesteritz aus Wittenberg haben nach einem wochenlangen Betriebsstopp damit begonnen, ihre Maschinen wieder in Betrieb zu nehmen. Das Hochfahren der Anlage werde ungefähr eine Woche dauern, sagte Firmensprecher Christopher Profitlich am Montag im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Produziert werde in der Zeit noch nichts.