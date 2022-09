Die SKW Stickstoffwerke Piesteritz sind nach eigenen Angaben Deutschlands größter Ammoniak- und Harnstoffproduzent und stellen auch Stickstoff-Düngemittel her. Außerdem gehören sie mit BASF und Yara zu den größten Herstellern von AdBlue in Deutschland. AdBlue ist eine flüssige Harnstofflösung, die in Diesel-Fahrzeugen eingesetzt wird.