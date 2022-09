Der Produktionsstopp in den SKW Stickstoffwerken Piesteritz in der Lutherstadt Wittenberg bringt weitere Unternehmen in Sachsen-Anhalt in Schwierigkeiten. Ein Sprecher des Kunststoffproduzenten DOMO aus Leuna im Saalekreis sagte MDR SACHSEN-ANHALT, wenn sich die Situation verschlechtere, drohe den Mitarbeitern schlimmstenfalls Kurzarbeit.