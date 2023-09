Aktuelle Nachrichten finden Sie jederzeit auf mdr.de und in der MDR Aktuell App .

Der Düngemittelhersteller SKW im Wittenberger Ortsteil Piesteritz droht mit einer Verlagerung der Produktion ins Ausland. Als Gründe nannte das 800-Mitarbeiter-Unternehmen die hohen Energiepreise sowie eine anhaltende Absatzflaute – unter anderem wegen russischen Düngemittelimporten . Anders als Öl und Gas dürfen Düngemittel aus Russland weiter in die EU eingeführt werden. Sie sind von den Sanktionen ausgenommen. Sollte die Bundesregierung nicht die hohe staatliche Umlage senken, sehe man sich gezwungen, Teile der Produktion ins Ausland zu verlegen.

SKW hat noch ein Werk in Österreich, in Linz. Laut Firmensprecher Christopher Profitlich ist dort Erdgas um 20 Prozent günstiger. Am Standort Piesteritz seien dennoch keine Entlassungen geplant.