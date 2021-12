In normalen Zeiten werden in Piesteritz pro Stunde 140.000 Kubikmeter Erdgas verbrannt. Anfang Oktober hatte SKW vor Einschnitten auf Grund der hohen Energiepreise gewarnt und angekündigt, die Produktion um 80 Prozent drosseln zu wollen. Ende September hatten bereits andere Ammoniakhersteller in Europa wie beispielsweise BASF ihre Anlagen ebenfalls gedrosselt.