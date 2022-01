Das meiste Erdgas wird in Piesteritz weiterverarbeitet, um Wasserstoff zu gewinnen. "Wir brauchen Wasserstoff", so Sprecher Christopher Profitlich. "Damit machen wir Ammoniak, um daraus dann Harnstoff und die weiteren Produkte herzustellen." Der Harnstoff wird in Dünger, Möbeln, Kleidung oder Kosmetik verwendet. Nach eigenen Angaben werden im Stickstoffwerk Piesteritz jedes Jahr mehr als fünf Millionen Tonnen chemische Grundstoffe hergestellt.