Wegen Gasumlage SKW Stickstoffwerke Piesteritz droht Betriebsstopp

Hauptinhalt

Durch die Gasumlage entstehen für die SKW Stickstoffwerke in Wittenberg-Piesteritz nach eigenen Angaben 30 Millionen Euro Mehrkosten pro Monat. Weil die Werke diese Summe nicht stemmen könnten, drohe ab Oktober der Betriebsstopp, so das Unternehmen. Die Stickstoffwerke fordern deshalb, dass der Bund den Gaspreis deckelt. Auch Sachsen-Anhalts Landesregierung sieht den Bund in der Verantwortung.