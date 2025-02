Die Sparkassenfiliale in Bad Schmiedeberg ist ein stattliches Gebäude und befindet sich nur wenige Schritte vom Marktplatz der Kurstadt entfernt. Es wirkt wie eine normale Geschäftsstelle, wo Kunden Geld abheben, Gewerbetreibende Geld einzahlen oder Überweisungen abgeben. Doch seit gut einem halben Jahr werden am Schalter auch Geschäfte abgewickelt, die sonst ausschließlich Landratsämtern oder kreisfreien Städten vorbehalten waren: Es geht um den Service rund um die Kfz-Zulassung.

Candy Biedermann holt in ihrem Büro ein passendes Formular hervor. "Das füllen wir gemeinsam mit den Kunden aus", berichtet die Filialleiterin. "Wir benötigen nur den Fahrzeugbrief, die Zulassung und den Personalausweis". Die Kunden müssten lediglich mitteilen, ob das Fahrzeug neu zugelassen werden soll oder eine Um- beziehungsweise Abmeldung in Auftrag gegeben wird. "Wir finden das okay. Der Kunde kann hier alles bei uns erledigen. Sonst müsste er die 30 Kilometer ins Landratsamt fahren, muss dort vielleicht auch warten. Da ist das hier schon viel bequemer." Denn in Bad Schmiedeberg setzt sich der Hausmeister ins Auto und bringt die Unterlagen zur Behörde. Zwei, drei Tage später ist er wieder dort, um die geprägten Nummernschilder abzuholen.