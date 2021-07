Um Kosten zu sparen Stadt Wittenberg will freien Kita-Trägern kündigen

Die Stadt Wittenberg will den freien Trägern von Kindertagesstätten kündigen. Damit sollen Kosten gespart werden. Die Stadt will die Kitas selbst betreiben. An der Entscheidung gibt es Kritik von vielen Seiten.