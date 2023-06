Die Stadt Wittenberg hat beim Stadtfest "Luthers Hochzeit" rund 60.000 Gäste gezählt. Das teilte das Wittenberger Stadtmarketing mit. Es sei ein "rauschendes Fest" gewesen. Demzufolge gab es von Freitag bis Sonntag in acht Erlebniswelten in der Stadt Musik und Tanz, historische Darbietungen, Handwerk und Angebote für Kinder. Die Erlebniswelten befanden sich zum Beispiel am Markt, in der Wallstraße und im Cranach-Hof.