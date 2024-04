"Der Handel in den Innenstädten geht schon seit Jahren zurück", berichtet Ivana Rohr von der Agentur Endboss aus Hannover, die sich im Auftrag der Stadt Wittenberg um die Altstadt kümmern soll. "Die Corona-Pandemie und der damit aufkommende Online-Handel haben die Krise enorm verschärft. Das betrifft aber nicht nur Wittenberg. Das ist bundesweit so." Sie glaubt deshalb nicht, dass die meisten leerstehenden Geschäfte wieder zu Shoppingadressen werden.

Die Zeit sei vorbei, viele Kundinnen und Kunden würden lieber am Computer vom Sofa aus bestellen. Online habe man mehr Auswahl, könne leichter Schnäppchen machen, sich die Ware kostenlos hin-und herschicken lassen. Es werde zwar weiterhin, so Ivana Rohr, Einzelhandel in der Innenstadt geben, aber nicht mehr so verbreitet wie früher. Das ist die nüchterne wie schmerzvolle Analyse.