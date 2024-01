1,5 Millionen Förderung Das Projekt "Stadtlabor" soll die Wittenberger Innenstadt beleben

11. Januar 2024, 04:00 Uhr

Mit dem Projekt "Stadtlabor" will Wittenberg die Innenstadt neu denken. Dabei setzt die Stadt nicht auf den üblichen Luther-Tourismus, sondern fragt die Wittenberger nach ihren Ideen. In einem vormals leerstehenden Kaufhaus, direkt im Herz der Stadt, werden diese dann umgesetzt. So können Möglichkeiten gefunden werden, den öffentlichen Raum zu beleben.