Die Stadt Coswig und Honolulu auf Hawaii streben eine Städtepartnerschaft an. Coswigs Bürgermeister Axel Clauß war auf Einladung der Universität Hawaii für eine Woche zu Gast in der Stadt Honolulu. Verbindungen zwischen beiden Städten gibt es seit Jahren, sagte Clauß nach seiner Rückkehr am Donnerstag.