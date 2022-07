Nach einem Unfall im Bergwitzsee bei Kemberg im Landkreis Wittenberg wird ein 47 Jahre alter Stehpaddler weiter vermisst. Die Suche nach ihm blieb nach Angaben der Polizei auch am Montag erfolglos. Sie soll am Dienstag fortgesetzt werden. Zeugen hatten am Wochenende beobachtet, wie der Mann am Samstagnachmittag von seinem Stand-up-Paddle-Board fiel und nicht wieder auftauchte.