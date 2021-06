Der gebürtige Wittenberger Tylsch ist erst 38, aber bereits erfahren in der Landes- und Kommunalpolitik. Seit fünf Jahren leitet er das Büro von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in der Magdeburger Staatskanzlei, außerdem ist er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Wittenberger Kreistag. Er war schon bei der Landratswahl im Jahr 2014 angetreten, unterlag damals aber dem Amtsinhaber Jürgen Dannenberg von der Linken. Nun geht er dank seines Vorsprungs von mehr als 17 Prozentpunkten auf Luczak im ersten Wahlgang als Favorit ins Rennen – auch wenn am Sonntag mit einer niedrigeren Wahlbeteiligung als am 6. Juni zu rechnen ist, als zeitgleich die Landtagswahl stattfand.

Aus dem gleichen Grund wie 2014 versuche ich es heute: Weil ich glaube, dass in diesem Landkreis noch viel mehr Potenzial steckt. Christian Tylsch, CDU-Kandidat

Im Falle seiner Wahl will Tylsch den Landkreis verjüngen und modernisieren. Dazu will er die Schulen im Kreis flächendeckend mit schnellem Internet versorgen, die medizinische Versorgung in ländlichen Gegenden verbessern und gute Voraussetzungen für neue Wirtschaftsansiedlungen schaffen. Helfen sollen Tylsch dabei seine Kontakte in die Landesministerien, die er als Büroleiter von Reiner Haseloff habe aufbauen können.

Als Nachrücker in die Stichwahl

Im Gegensatz zu Tylsch ist Luczak, 61, ein Quereinsteiger im politischen Geschäft. Der selbstständige Elektroinstallateur aus Glücksburg bei Jessen ist seit 2016 Mitglied der AfD. Der Mitteldeutschen Zeitung sagte er, er sei damals wegen der Flüchtlingspolitik in Deutschland in die Partei eingetreten. Er habe nichts gegen Flüchtlinge, wünsche sich aber strengere Regelungen wie in Kanada oder Australien. Als AfD-Bewerber für den Posten des Landrats kam er erst zum Zuge, nachdem ein anderer Kandidat abgesagt hatte.

Mein persönliches Ziel, in die Stichwahl zu kommen, habe ich erreicht. Frank Luczak, AfD-Kandidat

Luczak will im Falle eines Wahlsieges die Schulstandorte des Kreises erhalten, Wirtschaftsansiedlungen erleichtern und zudem Bürokratie abbauen. „Ich stehe auf dem Standpunkt: Alles, was innerhalb von 14 Tagen nicht beschieden ist, ist genehmigt. Das sollte die Parole für alle sein“, so Luczak zu MDR SACHSEN-ANHALT. Im Falle seines Wahlsieges wäre er der erste Landrat in Sachsen-Anhalt mit AfD-Parteibuch.